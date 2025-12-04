Hafriyat kamyonu otomobili metrelerce sürükledi: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpışmasının ardından kamyonun ön kısmında yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Araç ancak bu mesafenin sonunda kamyonun önünden ayrılabildi. Yaşanan anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla anbean kaydedildi.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevrede büyük panik yarattı. Konak yönünden Bornova istikametine seyir hâlinde olan 35 FH 880 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ankara Caddesi üzerinde 34 GCA 141 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon, otomobili yaklaşık 100 metre boyunca önünde sürükleyerek ilerledi.
Korku dolu anlar anbean kamerada
Otomobilde sıkışan sürücünün büyük korku yaşadığı, olay sırasında sinir krizi geçirdiği öne sürüldü. Çevredeki vatandaşlar, yaşanan paniğin ardından hızla araçtaki sürücünün yardımına koştu.
Kaza anı ise bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobili metrelerce sürüklediği anlar dikkat çekti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.