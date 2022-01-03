Haiti Başbakanı Henry’e suikast girişimi
Haiti Başbakanı Ariel Henry’e, Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği şehirde suikast girişiminde bulunuldu. Çıkan çatışmada bir kişi öldü, başbakan yara almadan kurtuldu.
Haiti'de Başbakan Henry’ye ulusal bağımsızlığın 218’inci yıldönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü için geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada suikast girişiminde bulunuldu. Henry’nin suikastten yara almadan kurtulurken çıkan çatışmada kimliği belirsiz 1 kişi hayatını kaybetti.
Haiti basınında yer alan haberlerde şehirde faaliyet gösteren silahlı çetenin Başbakan Henry'yi şehre gelmemesi konusunda uyardığı ifade edilerek, söz konusu ziyaretin tehditlere rağmen yapıldığı belirtildi.
Devlet Başkanı Moise, suikastte kurban gitmişti
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise de yaralanmıştı.