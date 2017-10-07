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Haliç Köprüsü'nde araç yangını

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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