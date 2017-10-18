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Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum

İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarında gelinen son durumu havadan görüntülendi.
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