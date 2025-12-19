Google Haberler

Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı

Hatay’da dolandırıcılık suçlarından hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı gardırop içinde yakalandı. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürdü. Bu kapsamda, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçlarından aranan A.B.’nin adresi tespit edildi.

Gardırop içine saklanmış

Düzenlenen operasyonda A.B., saklandığı gardırop içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

