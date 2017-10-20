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Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor.
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