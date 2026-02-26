Hatay’da atık su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı: İtfaiyeciye alkışlı teşekkür
Hatay’ın Antakya ilçesinde atık su deposuna düşen kedi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan çıkan itfaiye personeli, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Olay, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Atık su deposuna düşen kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye personeli, merdiven yardımıyla kuyuya indi. Depoda mahsur kalan kedi dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İtfaiye eri alkışlarla karşılandı
Kediyi kurtararak yeniden gün yüzüne çıkaran itfaiye eri, çevrede toplanan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Kurtarma anı, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.