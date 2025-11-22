Google Haberler

Hatay’da korkunç olay: Emniyet müdürü yangında hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Belen ilçesindeki 6 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangında biri emniyet müdürü olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'ndeki binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanların sardığı binanın sakinleri itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Hatay’da korkunç olay: Emniyet müdürü yangında hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u taburcu edildi

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilendikleri için ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u taburcu edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Belen Kaymakamı Onur Şan ve Belediye Başkanı İbrahim Gül, ekiplerden bilgi aldı.

Hatay’da korkunç olay: Emniyet müdürü yangında hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Emniyet Müdürü Volkan Cansever hayatını kaybetti

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'e ait olduğu belirlendi.

Geçmişte Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Cansever'in naaşının, yakınlarına teslim edileceği, diğer ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hatay’da korkunç olay: Emniyet müdürü yangında hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim : 3

Kaynak: HABER MERKEZİ
Popüler Videolar
Video Haberler
Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi
Büyükelçilerden Sağlık Turizmi Kongresinde zeybek sürprizi
Oksijen deposu Karagöl Yaylası: Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı
Oksijen deposu Karagöl Yaylası: Doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı
İstanbul'un köklü üniversitesinde korkutan yangın
İstanbul'un köklü üniversitesinde korkutan yangın
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tek gecelik ilişki' açıklaması
Metin Akpınar’ın kızından 'tek gecelik ilişki' açıklaması
Savaş uçağı gösteri esnasında çakıldı: Pilot hayatını kaybetti
Savaş uçağı gösteri esnasında çakıldı: Pilot hayatını kaybetti
Genç kadına sokak ortasında cinsel saldırı: "Çıplak sandım"
Genç kadına sokak ortasında cinsel saldırı: "Çıplak sandım"
Tuz Gölü'nde sular çekildi... Şaşırtan manzara herkesi mest etti
Tuz Gölü'nde sular çekildi... Şaşırtan manzara herkesi mest etti
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasının emanetini yıllar sonra tesadüfen buldu
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babasının emanetini yıllar sonra tesadüfen buldu
Yolcu otobüsü alev topuna döndü: O anlar kameraya yansıdı
Yolcu otobüsü alev topuna döndü: O anlar kameraya yansıdı
Osmaniye'de yaşanan 4.4'lük deprem kameralara yansıdı!
Osmaniye'de yaşanan 4.4'lük deprem kameralara yansıdı!
Böcek ailesinin kilitli otel kapısından çıkmadığı anlar kameraya yansıdı: Kapıyı kırmaya çalışmış
Böcek ailesinin otel kapısından çıkmadığı anlar kameraya yansıdı!
Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı
Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı