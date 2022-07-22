  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Havuz partisinde obruk oluştu: 1 ölü, 1 yaralı

Havuz partisinde obruk oluştu: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail’de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide havuzun altında obruk oluştu. Havuzda bulunan 1 kişi obruğun içinde düşerek hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

İsrail’in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu. Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini aktardı.

Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti.

Diğer Videolar
Eğitimde yenilikçi arayışlar | Sürdürülebilir Dünya
Merkez Bankası faiz kararı! Dolar, euro ne olacak? | Dr. İsmet Demirkol ile Piyasa Yorumu
Yüksek enflasyonda yatırımcı tercihleri | TSPB Başkanı İbrahim Öztop ile Finans Sohbetleri
Diploma istihdamı artırır mı? | İyi Bir Dünya
Bitcoin yükseliş trendine girdi mi? | Helin Çelik ile Kripto Gündem
Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Türbülanstan ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz
1 Euro 1 Dolar olur mu? | Ali Ağaoğlu ile Piyasa Yorumu