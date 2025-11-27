Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Papa 14'üncü Leo, Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü için Bursa'nın İznik ilçesine de gelerek burada Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek.

Dünyanın takip ettiği tarihi ziyaret öncesinde ise İznik'te hazırlıklar tamamladı. Özellikle bazilika ören yerinde ve karşılama alanında hummalı bir çalışma gerçekleşti. İlçe merkezinde temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken ziyaret öncesi ilçeye yoğun turist akını gerçekleşti. Oteller aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla kapasitelerini doldurdu.

İznik halkı misafirperverlik göstermek için hazır

İznik'in, dünyanın en önemli inanç turizmi noktalarından biri olması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik çok önemli bir merkez, tarihi, çinisi, kültürü ve doğasıyla hepsinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri. Milattan sonra 325 yılında yapılan konsil toplantısı İznik'e farklı bir anlam yüklüyor. İznik'in inanç turizminde uluslararası bir marka olması için en önemli adımı yarın atacağız. Onlara en iyi misafirperverliği göstermek için halkımız da hazır. Sayısal olarak bir günlük bir kalabalık olabilir ama bundan sonrası için sürdürülebilir bir turizm hareketi sağlamaya çalışacağız" dedi.

Papa ziyareti öncesi oteller aylar öncesinden doldu

Otel kapasitelerinin aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla dolduğunu kaydeden Turizm İşletmecisi Deniz Akbulut, "Otelimize aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Geneli İstanbul'dan gelen yerli turistlerimiz, bir iki odamızda sadece yurt dışından gelen turistlerimiz var. Papa ziyareti sonrası da yaklaşık iki haftalık doluluğumuz devam ediyor. İnsanların buraya önemli bir ilgisi var. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Odalarımız tamamen dolu, hepsi Papa'nın gelişinden dolayı yarını bekliyorlar" dedi.