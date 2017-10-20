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"Hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek"

Başbakan Yıldırım siber güvenliği, milli güvenliğe entegre etmenin en temel hedef olduğunu söyledi.
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