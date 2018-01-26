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Hedefler tank ve top atışlarıyla vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Terör örgütüne ait hedefler tank ve top atışlarıyla vurulurken TSK destekli ÖSO kuvvetlerinin ilerlemesi de sürüyor.
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