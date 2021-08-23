Henri, ABD'nin doğusunu vurdu: 140 bin hane elektriksiz kaldı

ABD'nin doğusunda yer alan Rhode Island eyaletinde etkili olan Henri Kasırgası nedeniyle 140 bin haneye elektrik temin edilemiyor.

Saatte 95 kilometre hızla hareket eden kasırga nedeniyle Long Island ve New England bölgelerinde yaşayanlar, "su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü.

ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.

Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde 22 kişi yaşamını yitirmişti.