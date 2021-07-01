Hepsiburada Nasdaq'da!

Hepsiburada, ABD teknoloji borsası Nasdaq’ta halka açılan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Şirketin halka arz hisse fiyatı 12 dolar olurken açılış piyasa değerlemesi 3,9 milyar dolara ulaştı. Halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Halka arzla ilgili Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ şunları kaydetti:

-Dünyadaki en çok satan ürünleri Türkiye’deki müşterimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki iş ortaklarımıza dünyaya ihracat yapabilmesini istiyoruz. Biz kendi aramızda Silikon Vadisi’yle

Kapalıçarşı’yı birleştiriyoruz diyoruz.

-Halka arzda elde edilen gelirden 500 milyon doları direkt şirketimize geldi. Bu yatırımcıların Türkiye’ye ve Hepsiburada’ya olan güvenini gösteren bir durum.

-Muhtemelen tek bir pazarla değil, birkaç pazarlı bir girişim olacaktır. İlk etapta yakın coğrafyada büyüme hedefliyoruz.

-Hepsiexpress, Hepsipay gibi bu hizmetlerin ölçeklenmesine yönelik çalışmalarımız olacak. Türkiye’nin dört bir yanında kurduğumuz lojistik, ağ operasyon merkezi ve altyapı yatırımları devam edecek.

-Sonuç olarak istihdamı artırmaya yönelik yatırımlara da devam edeceğiz. Hikayemizin önce Türkiye’de sonra bölgeye doğru yayılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerel pazarımızın yakınlığını ve yeteneklerimizi göz önünde bulundurarak Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve bazı Doğu Avrupa ülkelerine bakıyoruz.

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