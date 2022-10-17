Heterodoks ve ortodoks politikalar nedir, farkları nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ‘Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar var’ sözleri bir anda bu iki kavramı Türkiye’nin gündemine taşıdı.

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