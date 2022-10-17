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Heterodoks ve ortodoks politikalar nedir, farkları nelerdir?

Heterodoks politikalar nedir? Ortodoks politikalardan farkı nedir?

DÜNYA Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ‘Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar var’ sözleri bir anda bu iki kavramı Türkiye’nin gündemine taşıdı.

 

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