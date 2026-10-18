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Hindistan’da festivalde izdiham: 17 ölü

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da düzenlenen festival sırasında yaşanan izdihamda en az 17 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, Hindu inancına ait Durga Puja Festivali sırasında yaşanan yoğunluk faciaya yol açtı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın kalabalığın hareketlenmesine neden olmasıyla izdiham meydana geldi. Olayda en az 17 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Kalküta polisi, yağmurun başlamasıyla festival alanının dışında bekleyen kalabalığın içeriye doğru ilerlemeye çalıştığını, bazı kişilerin yere düşmesiyle izdihamın meydana geldiğini bildirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileterek ölenlerin yakınlarına 2 bin dolar, yaralananlara ise kişi başı 526 dolar maddi yardım yapılacağını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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