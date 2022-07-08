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Hindistan’da sel felaketi: 15 ölü, 50 kayıp

Hindistan’da şiddetli yağışların sele dönüşmesiyle Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırlar yıkıldı, 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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