Hindistan’da sel felaketi: 15 ölü, 50 kayıp
Hindistan’da şiddetli yağışların sele dönüşmesiyle Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırlar yıkıldı, 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.
DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.