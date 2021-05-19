Hububat ve bakliyatta olağanüstü koşulların fiyatı

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım 2021 ürünü hububat bakliyat ve yaş çay alım fiyatını değerlendirdi.

Ürün fiyatları açıklanırken destekleme primi ile ilgili net bir bilgi verilmedi. Buğdayda ton başına 100 lira olan destekleme primi yine aynı mı olacak? Artırılacak mı? Belli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam desteklerle ilgili rakamlar verdi. Hububatta ton başına toplam 275 lira, bakliyatta ise ton başına toplam 910 lira prim ve destek verilecek. Bu destekler içerisinde destekleme primi, mazot, gübre, lisanslı depo desteği, navlun desteği ve diğer kalemler yer alıyor. Çiftçilerin hepsi bu desteklerden yararlanamıyor.