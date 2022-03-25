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Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu vurdu

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Suudi Aramco petrol deposunu vurdu. Saldırıdan sonra petrol bölgesinde büyük bir yangın çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu hedef aldı. Yetkililer saldırı sonucu petrol deposunun yakınında bulunan 2 tankın alev aldığını açıkladı.

Yetkililer olayda can kaybı bulunmadığını belirtirken, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea Husilerin, Suudi Aramco'nun tesislerine füzelerle, ülkenin Ras Tanura ve Rabigh şehirlerindeki rafinerilere ise insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi. Sarea ayrıca saldırının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'daki tesisleri de hedef aldığını belirtti. 

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