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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı anların en net görüntüleri ortaya çıktı (video)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılma anına ilişkin en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın telefonla konuşarak yolda yürüdüğü, ardından yanına yaklaşan kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü anlar yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe’de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Karaal’ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Karaal’ın telefonla konuşarak sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin yanına yaklaştığı, kısa süre sonra başka kişilerin de bölgeye geldiği görüldü. Şahısların Karaal’ı zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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