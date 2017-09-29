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İBB'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu

AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal, İBB'nin yeni başkanı oldu.
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