İçtiği kahve yoğum bakımlık etti! Kafe çalışanları gözaltına alındı

Almanya'dan Türkiye'ye ve zehirlenerek hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin yankıları sürerken, başka bir zehirlenme vakası da Beyoğlu'nda yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede içtiği kahve sonrası fenalaşan A.Ö.T'nin (26) zehirlendiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, kafedeki şişelere deterjan konduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin de yanlışlıkla bu deterjanıla yapıldığı ortaya çıktı.

Ekipler, kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö'yü (28) gözaltına alırken işletme de mühürlendi.

Zehirli kahveyi içen kadın yoğun bakımda

Hastaneye kaldırılan A.Ö.T'nin ise yoğun bakımda tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan, M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.