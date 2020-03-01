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'İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürülmekte olduğunu söyledi.
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