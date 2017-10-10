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İdlib'de hareketlilik devam ediyor

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında, konteyner, jeneratör ve askeri yakıt ikmal araçları Reyhanlı ilçesindeki sınır karakollarına konuşlandırıldı.
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