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İdlib'de hareketlilik

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner, Reyhanlı ilçesinde sınır hattına konuşlandırıldı.
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