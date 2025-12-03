Google Haberler

İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı

İstanbul Üsküdar’da seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan börekçiye girdi. İş yerinde hasar oluşurken, kazada 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bulgurlu Mahallesi Karlıdere Caddesi’nde meydana gelen kazada, otobüs önce kavşakta dönmekte olan bir otomobile çarptı, ardından hızını alamayarak börekçiye daldı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü ve üç yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün otomobile çarptıktan sonra savrularak iş yerine yöneldiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
