İETT otobüsünün site duvarına çarpma anı kamerada

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Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza yeri havadan görüntülendi.