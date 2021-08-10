  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İhtiyaç Haritası'ndan yangına karşı destek kampanyası

İhtiyaç Haritası'ndan yangına karşı destek kampanyası

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Özgür, Türkiye'de meydana gelen yangınlara ilişkin yaptıkları yardımları şöyle açıkladı; 'Afet Platformu ile koordineli çalışıyoruz.

Özel sektörde teknoloji altyapıları var biz uydu görüntülerine erişim ile doğru bilgiyi paylaşıyoruz.

‘Bir Destek Bir Yuva’ diye bir kampanya başlattık Nef Vakfı le birlikte bu süreçte hızlıca 2 günde 1.5 milyon TL destek toplandı, 2 milyona yaklaşıyor. Bununla birlikte köyleri onarmak geçim kayanları iyileştirmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz Yakında Manavgat ve Bodrum’da da çalışmalara başlayacağız'

İyi Bir Dünya her salı saat 12.00'da Dünya YouTube hesabında canlı yayında

DÜNYA Gazetesi YouTube kanalına abone olmak için TIKLAYIN

 

 

Diğer Videolar
En ilginç aşı kampanyası: Haydi Urfa, aşı ol ciğerimi ye!
Karadeniz'de yine sel felaketi
Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli
TSK'nın özel operasyon aracı vitrine çıkıyor
Safkan arap taylarından 8,5 milyon TL gelir
45 Bin doları aştı! Bitcoin yükselecek mi?
700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oldu
Atlı birliklerle ormanlık alanlarda denetim