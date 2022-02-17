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İklim şurası yaklaşırken yeşil ve dijital dönüşüm | Sürdürülebilir Dünya

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya Youtube yayınında canlı yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Filiz Karaosmanoğlu

 

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