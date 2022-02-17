İklim şurası yaklaşırken yeşil ve dijital dönüşüm | Sürdürülebilir Dünya
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya Youtube yayınında canlı yayında
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Filiz Karaosmanoğlu
Programın diğer videoları için TIKLAYIN