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İl İl toplumsal cinsiyet eşitliği rehberi

Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger Sürdürülebilir Dünya programına konuk oldu.

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Sürdürülebilir Dünya programında Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger oldu.

İl İl Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi'ni anlatan Ger, dernek olarak kadın istihdamına destek olmak için belediyelerle iş birliği yaptıklarını belirtti.

Ger, '‘Biz şu an belediyelerle ilişki kurarak, birlikte eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Dirsek teması kurduğumuz belediyelerle birlikte projeler üreterek, kadınların iş hayatına girmesine destek oluyoruz’' dedi.

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#KadınHakları #Kadınİstihdamı

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