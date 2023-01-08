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  4. İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle yapılacak konutlar kura ile belirlendi

İlk Evim, İlk İş Yerim projesiyle yapılacak konutlar kura ile belirlendi

Kahramanmaraş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1281 konutun hak sahibi kurayla belirlendi. Proje kapsamında yapılan kura çekimleri kentteki Türkoğlu, Pazarcık, Afşin, Göksun ve Çağlayancerit ilçeleri için gerçekleştirildi.

AA
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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan bazı vatandaşlar, heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Göksun'da 200 konut için 2 bin 691, Türkoğlu'nda 250 konut için 2 bin 701, Afşin'de 500 konut için 1875, Pazarcık ikinci etap 210 konut için 1280 Çağlayancerit ilçesinde ise 121 konut için 211 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

​​​​​​​Kurada adı çıkan Hasbi Akbudak, AA muhabirine, ilk kez ev sahibi olacağı için sevinçli olduğunu belirtti.

Hak sahipleri kira öder gibi taksit ödeyecekler

Akbudak, kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İsa Yener de 55 yaşında olduğunu ve şimdiye kadar hiç ev sahibi olamadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun var olsun. Her zaman başımızda. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler." dedi.

Programa, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Topçuoğlu ile ilgililer katıldı.

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