  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. #İLKGÖSTERİM | Enflasyonda sert artçılar gelecek | Şans Sohbetleri

#İLKGÖSTERİM | Enflasyonda sert artçılar gelecek | Şans Sohbetleri

Şans Sohbetleri her hafta Dünya YouTube kanalında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta enflasyon rakamlarını yorumladı. Faizin yönetiminden dolayı ilkin kurda görülen durumun benzerinin enflasyonda da ortaya çıktığını belirterek, şok dalgasının geldiğini ve bunun artçılarla devam edeceğini kaydetti. 

Yeni ekonomi modelinin sonuçlarının haziranda ortaya çıkacağını aktaran Ağaoğlu ve Güldağ, hazirandan sonra durumlar iyi gelişirse çatalın ucundan ana yola gidilebilme ihtimalinin olduğunu belirtti. İkili ayrıca petrol, altın ve gümüş piyasaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.  

 

Programın diğer videoları için TIKLAYIN

Diğer Videolar
Neden İngilizce öğrenemiyoruz? | Dünya'nın İK'sı
Dövizin yatay seyri sürer mi? | Global Konuşmalar
İGA CEO'su Kadri Samsunlu'dan kar yağışında İstanbul Havalimanı'nda yaşananlar | Patronlar Anlatıyor
Özel sektör demiryoluna yatırım için neler bekliyor?
Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
CHP ve İYİ Parti'den Kanal İstanbul tepkisi
Sınırları aşan akıllı çözümler | Çiğdem Penn'le Araştırı-Yorum
Metaverse hukuku | Teknoloji Dünyası