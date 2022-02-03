İLKGÖSTERİM | Enflasyonda sert artçılar gelecek | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta enflasyon rakamlarını yorumladı. Faizin yönetiminden dolayı ilkin kurda görülen durumun benzerinin enflasyonda da ortaya çıktığını belirterek, şok dalgasının geldiğini ve bunun artçılarla devam edeceğini kaydetti.

Yeni ekonomi modelinin sonuçlarının haziranda ortaya çıkacağını aktaran Ağaoğlu ve Güldağ, hazirandan sonra durumlar iyi gelişirse çatalın ucundan ana yola gidilebilme ihtimalinin olduğunu belirtti. İkili ayrıca petrol, altın ve gümüş piyasaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

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