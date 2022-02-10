İLKGÖSTERİM | Kur, enflasyon, faiz... İlk 6 ay işimiz zor! | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ağaoğlu enflasyon beklentisin talep enflasyonuna neden olduğunu belirtti.

Ağaoğlu şunları söyledi;

Sayın Bakan’ın Londra seyahati ile ilgili Bloomberg’te ‘Türkiye’deki enflasyon kültürel sebeplerden kaynaklanıyor’ gibi bir yorumu vardı, daha sonra bu haberin kaldırıldığı söylendi. Ben Türkiye’deki kültürel faktörlerin ne olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum ki yüzde 50’nin üzerine çıkacak enflasyona karşılık kurun Merkez Bankası tarafından az çok kontrol edildiği. Ki KKM’ı da buna dahil etmek lazım. Buradan Merkez Bankası’nın rezervlerini artırmak amaçlanıyor ve bunu piyasa net olarak görür ve Merkez Bankası’nın eksi rezervlerinin azalıp normal rezervlere sıfıra doğru yaklaştığını görürseniz bir güven gelir. Hem KKM ile biz dövizin yerini bankalardan Merkez Bankası’na değiştirelim, Merkez Bankası bunu kamu kurumlarındaki ihtiyaçları karşılamak için kullanır, rezervlerinde önemli bir artış olmazsa oradaki endişe daha da artacaktır, Türkiye’nin riski daha da artacaktır. O zaman Türkiye’nin risk priminin çok hızlı yükseldiği bir döneme giriyor olabiliriz. Şimdi biz burada bir deneme yapıyoruz. Bu denemenin çalışma ihtimali bana göre yok. Neden dersen yüzde 55-60’a çıkacak bir enflasyon ve buna karşılık yüzde 17 faiz. Bu arada krediler de 22-25 seviyelerinde, çünkü mevduat orada devlet eliyle belli seviyede tutulunca otomatik olarak krediler de düşük bir seviyede kalıyor. Buna karşılık enflasyonun yansımadığı bir kur olarak düşünelim. Yüzde 55’lik bir enflasyon var ama buna karşılık kur ona uyum sağlamıyor. Bu durumda kur tarafında bir enerji birikmesi söz konusu. Diğer taraftan ocak ayı iyi bir indikatör diyeceğim. Tabii ki tek bir aya bakarak bütün yılı ve geleceği tahmin etmek mümkün değil. İhracatta rekor kırdık dediğimiz ayda yüzde 240 aylık dış ticaret açığı artışıyla ithalat da rekor kırdı. İthalat rekorunun arkasında teknik olarak bana göre 4 ana faktör var. Tedarik zincirlerinde yaşanan sorun ve navlun maliyeti, uluslararası emtia fiyatları vesaireden gelen bir artış, bunların ikisi görece olarak az etkili oldu. Ama bence daha fazla etkili olan iki temel konu ilki kurun 22 Aralık’la birlikte düşmesiyle birlikte 18.2li seviyeleri görmüş olan ithalatçılar hem kur düştüğü için hem de tedariki şimdi sağlayalım yarın ne olacağını bilmeyiz diyerekten öne çekilmiş bir talep var diye düşünüyorum. Benim geçen hafta söylediğim, enflasyonun sebeplerinden biri benim dediğim nokta aslında öne çekilen talep. Şimdi bu öne çekilen talep neden var? Siz kendinizi enflasyona karşı faizle koruyamıyorsunuz, kurla koruyamıyorsunuz, nasıl koruyacaksınız? Enflasyon dediğiniz bugün alacağınız bir malın fiyatının sizin gelirinize göre daha düşük kalma ihtimali, ki bu ihtimal var. Bugün yüzde 36’ya göre yapılmış zam yüzde 55 enflasyonda ezilmiş olacak her halükârda. Bu durumda siz de talebinizi öne çekersiniz, mecburen bir talep enflasyonu yaratırsınız. Veya talebi öne çektiğiniz için ithalatçı veya eskiden yansıtılmayan TÜFE rakamı yansıtılabilir hale geliyor, onu üretmeniz lazım, üretirken ithalatı artırıyorsunuz. Yani söylemek istediğim şu, tasarrufçu açısından gerçekten çok zorlu bir dönem, alternatifleri çok sınırlı. Şu anda tasarrufçuya enflasyonu yenecek bir tasarruf aracı teklif edilemiyor. Teklif edilebilen gayrimenkul ve borsa var. Ama biz sanırım haziran ayına kadar bekleyeceğiz. 4-5 aylık bir bekleyeceğiz. KKM’ın durumunu da göreceğiz, onu gördükten sonra daha net bir resim ortaya çıkar gibi gözüküyor. İlk 6 ay işimiz zor.

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