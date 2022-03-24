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#İLKGÖSTERİM Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor? | #ŞansSohbetleri

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➤Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkileri
➤Altın ve petrolde beklentiler
➤Kur korumalı mevduatta son durum
➤Liralaşma ve enflasyon

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Rusya-Ukrayna savaşının emtia piyasasına etkisini değerlendirdi.

Ağaoğlu, petrolde 100 doların altının Rusya’nın masada durmasına bağlı olduğunu, buğdayda da diken üstünde oturmaya bir süre daha devam edileceğini sözlerine ekledi.

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