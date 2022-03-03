İLKGÖSTERİM | Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta Rusya'nın Ukrayna savaşıyla oluşan sıcak gündemi değerlendirdi. Ukrayna ve Rusya krizinin ticareti nasıl etkilendiğini, Türkiye’nin nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.
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