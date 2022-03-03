  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. #İLKGÖSTERİM | Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? | Şans Sohbetleri

#İLKGÖSTERİM | Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? | Şans Sohbetleri

Şans Sohbetleri her hafta Dünya YouTube kanalında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta Rusya'nın Ukrayna savaşıyla oluşan sıcak gündemi değerlendirdi. Ukrayna ve Rusya krizinin ticareti nasıl etkilendiğini, Türkiye’nin nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

 

Programın diğer videoları için TIKLAYIN

Diğer Videolar
Rusya–Ukrayna gerginliğinin küresel ekonomiye etkisi | Global Konuşmalar
Rusya - Ukrayna savaşının lojistik sektörüne etkileri | Aysel Yücel İle Lojistik Dünyası
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin ihracatını nasıl etkileyecek? | İyi Bir Dünya
Bayraktar SİHA ile Rus hava savunma sistemlerinin vurulma görüntüleri yayınlandı
İtalya'ya gidemeyen Rus uçağı İstanbul'a indi
Büyüme açıklandı! Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’de stagflasyon yaratır mı? | Piyasa Yorumu
"Mriya" uçağının görüntüleri
Rus askerleri döviz bürolarını ve marketleri yağmalamaya başladı