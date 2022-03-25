İLKGÖSTERİM | Sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık mümkün mü? | Başka Bir Dünya

86 yaşındaki Alain Delon’un, ‘Yaşlanmak berbat!’ diyerek ötanazi ile hayatına son vermek istediğini açıklaması, Türkiye’de de ses getirdi. Kimileri ‘Ölmek için çok erken’ derken, kimileri de ‘Yaşlanmak gerçekten de berbat bir his!’ yorumu yapıyor.

Ötanazi nedir?

Yaşlanmak berbat mı?

Mutlu ve aktif bir yaşlılık hayal mi?

+65 Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Prof.Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Başka Bir Dünya programında Dr. Cansel Poyraz Akyol'a değerlendiriyor

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