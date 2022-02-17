İLKGÖSTERİM | TL’ye Değil, Dövize Endeksli Yaşam… | Şans Sohbetleri

Ağaoğlu konuya ilişkin şunları söyledi;

Ben cari fazla vermemizin, özellikle bu petrol fiyatlarıyla mümkün olduğunu düşünmüyorum. Diğer taraftan yine cümlenin ben ilgili ve önemli bir kısmını söyleyeyim; fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir. Cümlenin başına bakınca iyice kafamız karışıyor. İhtimaldir ki ben böyle bir köşe yazısıyla sana gelmiş olsaydım aramızda bir tartışma başlardı. Burada kritik kelime olan liralaşma son paragrafta da kullanılıyor. Ama siz bir anlamda büyük bir teşvik paketiyle insanları buraya yönlendirmişken, dövize endeksli bir tasarrufta liralaştırmışsanız eğer aslında liralaştırmamışsınızdır. Çünkü liralaştırmayı faizlerle yönetirsiniz ama siz liralaşmayı döviz kuruyla yönetiyorsanız orası liralaşmamıştır. Bu kadar çok liralaşma lafını aynı anda hiç kullanmamıştım ama Merkez Bankası bize mecbur etti diyeyim. Bunun da çok çalışır olacağını düşünmüyorum. Yani şu anda yapılan işlemlerin TL’ye dönüş değil, dövize endeksli bir yaşama dönüş şeklinde tezahür ettiğini düşünüyor ve görüyorum. O yüzden Merkez Bankası’nın bu toplantısı yok hükmündedir desem çok da hatalı olmaz diye düşünüyorum.