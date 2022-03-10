İLKGÖSTERİM | Turnsol kağıdı, euro/dolar paritesi | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini konuştu. Euro/dolar paritesindeki durumdan savaşın da seyrinin okunabileceğini belirten Ağaoğlu, “Euro/dolar paritesi 1,12’den dönüp daha önceki 1,08’i bir kez daha dener ve aşağı kırıp 1,0450, 1,0550 bandına inecek olursa bu savaş herkesin canını yakacak ve çok uzun sürecek diye anlayacağım” değerlendirmesinde bulundu.

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