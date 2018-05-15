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İmam hatiplilerden Muharrem İnce'ye davet

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve bir grup imam hatip lisesi öğrencisi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, Rize mitingindeki sözleri üzerine imam hatip liselerini ziyaret etmeye davet etti.
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