  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İmamoğlu, 4 ilçeden geçen metro hattı için tarih verdi

İmamoğlu, 4 ilçeden geçen metro hattı için tarih verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ilçeden geçen metro hattının açılış tarihini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sarıgazi istasyonunda tünel açma makinesinin (Tunel Boring Machine-TBM) geçişi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattının hizmete açılmasını planladıkları tarihi de açıkladı.

Törende yaptığı konuşmasında İmamoğlu, “Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; 16 milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin belediye başkanları kadar, bizim. Kimsenin malı mülkü değil yani” ifadelerini kullandı.

Diğer Videolar
İstanbul Sarıyer'de orman yangını
CHP Sözcüsü Öztrak: Elinizde uçak var ama uçuramıyorsunuz
İhracata gençlik aşısı
Yangına karşı yeni destek kampanyası
Afganistan'da çatışmalar şiddetleniyor
Sulama yöntemindeki değişiklik yüzde 90 tasarruf getirdi
Galatasaray'ın yeni sponsoru Getir
Bitcoin madenciliğinde Teksas'ın yıldızı parlıyor