İmamoğlu, 4 ilçeden geçen metro hattı için tarih verdi

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sarıgazi istasyonunda tünel açma makinesinin (Tunel Boring Machine-TBM) geçişi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattının hizmete açılmasını planladıkları tarihi de açıkladı.

Törende yaptığı konuşmasında İmamoğlu, “Biliyorsunuz; 2018’de bu hatları durduran Belediye Başkanı, ‘Bana oy veren yerlere tabii ki metro yapacağım’ demişti. Bak biz, bize oy vermemiş, başka ilçelerin yönettiği 4 ilçeye metro yapıyoruz ve para bulmaya çalışıyoruz. Oy versin, vermesin; 16 milyon İstanbullu bizim. Bu 4 ilçe, en az o ilçenin belediye başkanları kadar, bizim. Kimsenin malı mülkü değil yani” ifadelerini kullandı.