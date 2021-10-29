İmamoğlu: Bu ülkede, milletin dediği olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Sarıyer Maslak’taki Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen etkinlikle kutladı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Cumhuriyet, bu topraklarda gerçekleştirilmiş hayallerin en büyüğü. Bundan bir asır önce bu topraklarda, herkesin aynı haklara sahip olarak, özgür ve eşit doğduğu bir ülkeyi hayal etmek bile zordu. Milli iradeye dayalı, demokratik bir yönetim talep etmek bile ağır bedeller ödemeyi gerektirirdi. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu, ama başardık.

Farklı özelliklerimize göre ayrışmayı değil, Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtik. Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik. Sahibi olduğumuz Cumhuriyet’in, eşit ve onurlu vatandaşları olmaya karar verdik. Bu dönüşümün rotasından sapmasına, amacından ve anlamından uzaklaşmasına veya hızını kaybetmesine izin veremeyiz. İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken Cumhuriyet’imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz veriyoruz: Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, Cumhuriyet’imizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata geçireceğiz.

Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken rehberimiz, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu, millî egemenliktir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacak. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkede makamı, yetkisi ne olursa olsun, millet iradesinin çok sesli, çok renkli ve çoğulcu yapısına herkes saygı duyacak. ‘Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Demokrasinin bütün icapları sırası geldikçe uygulamaya koyulmalıdır’ diyor Atatürk. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, demokrasiyi vazgeçilmez bir yönetim modeli ve bir toplumsal yaşam biçimi olarak tüm boyutlarıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hâkim kılacağız.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, hiçbir yurttaş kendisini 'kimsesiz' hissetmeyecek. Cumhuriyet’i, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kederde ve sevinçte bir olmanın en güçlü ifadesi haline getireceğiz. Evet, bütün bunları ve çok daha fazlasını yapacağız. Biz yapacağız. Hepimiz birlikte yapacağız. Belirli bir kişi, bir lider, bir örgüt veya bir kurum değil biz yapacağız. Biz, 29 Ekim 1923’ten bugüne bu ülkenin tek sahibi olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Cumhuriyet bize, bu ülkede yurttaşların üstünde hiçbir güç olamayacağını öğretti. Cumhuriyet bize, ülkenin büyük küçük tüm yöneticilerinin, yurttaşa en iyi şekilde hizmet etmek dışında bir anlamı, bir işlevi olamayacağını gösterdi. Biz, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Ve Cumhuriyet bize, kendimize inanmayı, kendimize güvenmeyi öğretti.

Cumhuriyet’i biz kurduk ve nice yüzyıllara yine biz yurttaşlar taşıyacağız. İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak. On binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik yapmış bu kadim toprakların dört bir yanından özgürlük şarkıları yeniden yükselecek. Her kentte, her köyde, her mahallede, eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede, herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hâkim olacak. Bu güzel ülke, hepimizin biricik evi ve gururu, Türkiye, dünyada parmakla gösterilecek. İnsanlık için yeniden ilham kaynağı olacak. Yolumuz uzun. Ama biz, heyecanı yüksek genç bir Cumhuriyet’in adalete susamış, demokrasiye inanmış yurttaşlarıyız. Elbette başaracağız. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

İstanbullular, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, kentin farklı meydanlarında düzenlenen konser ve etkinliklerde buluştu. İstanbulluları meydanlarda bir araya getiren etkinliklerde, Ziynet Sali Üsküdar Meydanı’nda, Patron Bağcılar Meydanı’nda, Yüzyüzeyken Konuşuruz Kadıköy İskele Meydanı’nda, Melike Şahin Topkapı Şehir Parkı’nda, Ezgi Eyüboğlu ise Ümraniye Dudullu Metro’da sevenleriyle buluştu. Volkswagen Arena’da Kenan Doğulu konser verdi. Cumhuriyet Bayramı’nda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.