İmamoğlu, metrodan canlı yayın yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki interneti test etmek için seyahat ederek canlı yayın yaptı.
DÜNYA Haber Merkezi
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İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yolculuğu sırasında yaptığı canlı yayında "Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum. Artık metroda internetimiz var. Metroda haberleşmek değerli, önemli, insanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı. Ben de bu keyfi tatmak istedim. Hayırlı olsun. Umarım güzel anılarınızı, güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız" ifadelerini kullandı.
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