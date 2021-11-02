İmamoğlu, metrodan canlı yayın yaptı

İBB, Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yolculuğu sırasında yaptığı canlı yayında "Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum. Artık metroda internetimiz var. Metroda haberleşmek değerli, önemli, insanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı. Ben de bu keyfi tatmak istedim. Hayırlı olsun. Umarım güzel anılarınızı, güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız" ifadelerini kullandı.