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Index Grup Başkanı Erol Bilecik'ten Ah Yalan Dünya türküsü

Anadolu rock müziği seven Index Grup Başkanı Erol Bilecik, 35’inci yıl kutlamasında gitarı eline alarak, misafirlerine lise yıllarında çalmayı en çok sevdiği “Dünya dönüyor” şarkısı ile Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsünü çaldı.

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Anadolu rock müziği seven Index Grup Başkanı Erol Bilecik, 35’inci yıl kutlamasında gitarı eline alarak, misafirlerine lise yıllarında çalmayı en çok sevdiği “Dünya dönüyor” şarkısı ile Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsünü çaldı.

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