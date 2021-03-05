(İngilizce) DFDS & Dünya Gazetesi “Kadın için Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları - BURSA

DFDS ve Dünya Gazetesi iş birliğindeki “Kadın için Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları’nın ilki Bursa’da gerçekleşti. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, TİM Kadın Konseyi Üyesi Nilgün Özdemir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin’ın katıldığı paneli Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga yönetti.

Panelde şu görüşler öne çıktı:

İbrahim Burkay: Emin olduğumuz en önemli stratejilerimizin başında girişimcilik ekosistemimizi genişletmek geliyor. Kadınlarımızda gerekli vasıfların tamamı mevcut. Değer katan, özgün yapılarını ortaya çıkararak kadınlarımızı sürdürülebilir kalkınmanın öznesi haline getirmeliyiz.

➤ Türkiye pandemi döneminde pozitif ayrıştı. Son çeyrekteki büyümemizi üretim gücümüzü ciddi anlamda kullanarak 2021'de de sürdürmemiz lazım. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı öncelememiz gerekiyor.

➤ Türk ekonomisinin büyümesini kadınlar üzerinden sağlamamız lazım. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında 47 bin üye var. Bunun 12 bini kadın girişimci.

Emine Erdem: Pandemide kadınlar erkeklerden daha fazla etkilendi. Uzaktan çalışma imkanının olmadığı, kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu sektörlerde kadın istihdamı daha yaygın ve daha tehlike altındalar.

➤ TÜİK'e göre istihdamdaki kadın sayısı 8 milyon 841 binden 8 milyon 270 bine düşmüş. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefimiz var. Burada kadınların ekonomiye katılımı önemli bir mihenk taşı.

➤ 2023'te kadın istihdamı hedefi yüzde 41 ama ne yazık ki bu oran yüzde 26'ya düşmüş vaziyette.

Pınar Taşdelen Engin: Pandemide Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak ihracatımız Ocak-Nisan döneminde 1 yıl önceki döneme göre yüzde 22 azalış gösterdi. Türkiye toplam tekstil ihracatı da yüzde 19 geriledi aynı dönemde.

➤ Tekstil sektörü olarak geçen sene 7.2 milyar dolar ihracat yaptık. Toplamda yüzde 8'lik bir kayıp yaşadık. Ben rakamları her türlü zorluğa rağmen sevindirici buluyorum.

➤ Kadınlar pandemide sabah 7 akşam 12... Aşçı mı olsun, öğretmen mi, temizlikçi mi? Psikolojik danışman mı olsun, oyun arkadaşı mı? Kriz mi yönetsin, işletmesini ayakta mı tutsun...

Nilgün Özdemir: İsmail Başkanımız TİM'de bugüne kadar olmamış bir şey yaptı. İhracatçı Birlikleri'nde yer alan kadınlardan bir Konsey oluşturdu. Bu şekilde kadınların desteğini talep etmiş oldu. Şu anda TİM'de 9 başkan yardımcımız var.

➤ TİM Kadın Konseyi olarak ihracat yapmak isteyen kadınlarımıza 7/24 destek veriyoruz.

➤ Tam tespit edememekle birlikte yüzde 5 oranında kadın ihracatçımız var. Şu an yeni bir etiketleme çalışması yapıyoruz. Kadınlar tarafından üretilmiş ürünlere bunu belirten etiketleme uygulamasını yaygınlaştıracağız.

➤ Teşviklerimiz çok bol, kadınlarımız lütfen incelesinler. TİM web sayfasında görebilirler; dijitalleşme destekleri var, fuar destekleri var, Bakanlığımızın da çok değerli destekleri var.

İbrahim Burkay: Kadınlar finansmana erişim ve teminat konularında kendilerini konforlu hissetmiyor. Kredi Garanti Fonu'nun kadınlarımıza pozitif bir yaklaşımla bu teminatı çözebileceği bir yapı oluşturmasında fayda görüyorum.

➤ Devlet olarak bazı kurumlarımız eski ekonomiyi destekleyen mekanizmalara sahipler. Yeni ekonomi dediğimiz alanda yeni enstrümanların geliştirilmesi lazım.

➤ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı'yla yeni bir fon oluşturuyor. Şimdi bunun aynısını Bursa'da da kuralım istiyoruz.

➤ Ürün yerine yeni fikirlere yatırım yapan yatırımcı profili oluşturmamızın şart olduğunu düşünüyorum.

Pınar Taşdelen Engin: Bu sene ilk defa Kadın Girişimci ödülü verdik. 174 proje başvurusunun 64'ü kadın girişimcilerden geldi.

➤ Kadın girişimcimizin projesi; sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş tekstil ürünlerinin Hollanda'da abonelik sistemiyle satışını, dağıtımını ve geri dönüşüm için geri toplanmasını yapmak.

➤ Girişimcilik eğitimi ve mentörlüğün yanı sıra 2 yıllık ofis kirası, muhasebe ve şirket kurma desteği verdik. Arya Kadın Platformu da 2 yıllık üyelik imkanı sağladı.

➤ Bizim en büyük derdimiz iş dünyasındaki erkek egemen yapı.

İbrahim Burkay: Yeşil ve sürdürülebilirlik önümüzdeki süreçte ön planda olacak. Bu yeşil dönüşümde kadın girişimcilerimize çok iş düşüyor.

Emine Erdem: DFDS'le birlikte gerçekleştirdiğimiz Kadın İçin Taşıyoruz projemizle kadın ihracatçılarımızın maliyetlerini düşürüyoruz. Rakiplerine göre fiyat avantajı sağlıyoruz. Hatta yeni pazarlara açılma konusunda eğitimler veriyoruz.

Özlem Dalga: Derdimiz, ihracatçılara taşıma desteği verebilmek. Navlun fiyatları artmışken, konteyner sorunu yaşanırken kadın ihracatçılarımıza bu desteği vermek istiyoruz.