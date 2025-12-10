Google Haberler

İngiltere bandıralı dev tanker "Gryphon A" Boğaz’dan geçti: Trafik geçici olarak kapatıldı

İngiltere bandıralı boş doğal gaz tankeri “Gryphon A”, Çanakkale Boğazı'ndan güvenli geçişini tamamladı. İngiltere’nin Aberdeen Limanı’ndan yola çıkan 260 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki tanker, 88 metre uzunluğundaki Malta bayraklı çapa taşıma gemisi “Boka Sweeper” tarafından çekilerek Yalova Tersanesi’ne götürülüyor.

İngiltere bandıralı "Gryphon A" adlı boş doğal gaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İngiltere’nin Aberdeen Limanı’ndan hareket eden, 260 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki doğal gaz tankeri, 88 metre uzunluğundaki Malta bayraklı çapa taşıma gemisi “Boka Sweeper” tarafından çekilerek Yalova Tersanesi’ne götürülüyor.

Tankere, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" ve "Kurtarma-19" eşlik ediyor.

Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında güney-kuzey yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
