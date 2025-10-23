Google Haberler

İnşaattan fırlayan şarapneller dehşet saçtı! "Kontrollü" yıkım anları saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde rezerv alan kapsamındaki bir binanın kontrollü yıkımı faciaya dönüşüyordu. Yolu kapatmadan yapılan yıkımda binadan kopan parçalar çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, rezerv alan çalışmaları çerçevesinde yürütülen yıkım sırasında kontrollü olması gereken yıkım, kontrolsüz hale geldi.

Yıkımı gerçekleştiren firmanın yolu kapatmadan ve gerekli güvenlik önlemlerini almadan çalışmasına devam ettiği sırada, binadan kopan beton ve moloz parçaları çevreye saçıldı.

Araçlar zarar gördü, vatandaşlar korkuyla kaçtı

Etrafa savrulan moloz parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı.

Bu sırada yoldan geçen araçların üzerine düşen parçalar maddi hasara yol açarken, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği, bazı kişilerin kaçıştığı ve etrafa toz bulutunun yayıldığı anlar net biçimde görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
