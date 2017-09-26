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Irak ile ortak tatbikat yapılıyor

Dokuz gündür Silopi-Habur bölgesinde devam eden tatbikat Irak askerlerinin katılımıyla sürüyor.
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