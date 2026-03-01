İran devlet televizyonunda gözyaşları: Sunucu Hamaney’in ölümünü hıçkırıklarla duyurdu
İran devlet televizyonunda bir sunucu, gözyaşları içinde yaptığı yayında Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybettiğini izleyicilere duyurdu. Açıklama ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, Tahran yönetimi 40 günlük ulusal yas ilan etti.
İran devlet televizyonunda canlı yayına çıkan sunucu, Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini gözyaşları ve hıçkırıklar içinde duyurdu.
Yayında yapılan açıklamada, Hamaney’in “şehadete ulaştığı” ifadesi kullanıldı.
Canlı yayında gözyaşları içinde konuşan sunucu, Yüksek Lider’in saldırılar sonucu yaşamını yitirdiğini izleyicilere aktardı. Açıklama kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.
40 günlük ulusal yas ilan edildi
İran hükümeti, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.