İran füzeleri Bahreyn’deki ABD üssünü vurdu

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Tahran yönetiminin ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak başlattığı balistik füze operasyonu kapsamında Bahreyn’de bulunan ABD Donanması’na ait üs hedef alındı. Paylaşılan görüntülerde, üssün bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Gelişmelerin ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.