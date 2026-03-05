Google Haberler

İran İHA’sı Nahçıvan Havalimanı’na düştü: Azerbaycan’dan sert tepki

Azerbaycan’ın özerk bölgesi Nahçıvan’daki Uluslararası Havalimanı’na İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) düşmesi üzerine Bakü yönetimi Tahran’dan açıklama talep etti. Azerbaycan, olayla ilgili İran’ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Azerbaycan’ın özerk bölgesi Nahçıvan’da bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) düşmesi bölgede yeni gerilime neden oldu. Olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedilirken 2 kişi de yaralandı.

Bakanlıktan sert açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir adet dronun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı’nın terminal binasına düştüğü, bir diğer dronun ise Şekerabad köyünde bir okul binasının yakınına düştüğü bildirildi.

Bakü yönetimi, İran’dan olayla ilgili kısa süre içinde açıklama yapılmasını, gerekli izahın verilmesini ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için acil önlemler alınmasını talep etti.

İran Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı

Açıklamada ayrıca Azerbaycan’ın uygun karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Olayın ardından İran’ın Azerbaycan’daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Mücteba Dermişilu’nun Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

